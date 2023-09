Transrade – Moulin blanc Centre nautique du Moulin Blanc Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Transrade – Moulin blanc Centre nautique du Moulin Blanc Brest, 23 septembre 2023, Brest. Brest,Finistère .

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

Centre nautique du Moulin Blanc Port de Plaisance du Moulin Blanc

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-09-20 par OT BREST METROPOLE Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Centre nautique du Moulin Blanc Adresse Centre nautique du Moulin Blanc Port de Plaisance du Moulin Blanc Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville Centre nautique du Moulin Blanc Brest latitude longitude 48.3912588;-4.4346745

Centre nautique du Moulin Blanc Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/