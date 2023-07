Course d’orientation Centre nautique du Lac de Maine (Pyramide) Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Course d’orientation Centre nautique du Lac de Maine (Pyramide) Angers, 17 septembre 2023, Angers. Course d’orientation Dimanche 17 septembre, 10h00 Centre nautique du Lac de Maine (Pyramide) Gratuit et sans inscription. Pas de jauge. Chaussures de marche conseillées. Départ en continu. À l’aide d’une carte, partez en famille à la découverte du Lac de Maine et de toutes ses facettes. À la fois espace naturel classé, centre nautique, ou projet d’aménagement, vous progesserez sur le site en trouvant les indices cachés et en résolvant des énigmes. Centre nautique du Lac de Maine (Pyramide) 75 avenue du Lac de Maine 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 22 32 20 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/sport/les-equipements-sportifs/le-parc-de-loisirs-du-lac-de-maine/index.html Le Lac de Maine est un espace naturel aux portes de la ville d’Angers qui s’étend sur 220 hectares. Il s’agit d’un véritable espace de loisirs où l’on peut se baigner, naviguer, flâner, faire du sport et observer la nature. Ouvert au public depuis 1978, l’agglomération Angers Loire Métropole a engagé récemment une requalification des aménagements publics du site ainsi qu’une rénovation d’une offre adaptée aux nouvelles pratiques, le tout dans le plus grand respect de l’environnement. En voiture : depuis Paris, prendre la sortie n°15 Angers-Centre, puis sortie Lac de Maine-Centre commercial. Suivre la signalétique Parc de Loisirs du Lac de Maine. Depuis Nantes, prendre la sortie n°18 Angers-Centre, puis sortie Lac de Maine-Centre commercial. Suivre la signalétique Parc de Loisirs du Lac de Maine. À pied ou à vélo : depuis la gare d’Angers, descendre le boulevard du Roi René, prendre le pont de Basse Chaîne, puis à gauche, longer la Maine et le parc Balzac. En bus : de la gare d’Angers, prendre le bus n°6 (arrêt Lac de Maine Nautique) ou n°11 (arrêt Pérussaie). Ligne 1S en soirée, ligne 1Ddimanche et jours fériés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

