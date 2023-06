Séjour découvertes à l’Auberlac’h Centre nautique du Four à chaux Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas Séjour découvertes à l’Auberlac’h Centre nautique du Four à chaux Plougastel-Daoulas, 28 août 2023, Plougastel-Daoulas. Séjour découvertes à l’Auberlac’h 28 août – 1 septembre Centre nautique du Four à chaux En fonction du quotient familial de 50 à 187,50 € + adhésion 20 € C’est dans l’anse de l’Auberlac’h à Plougastel que se déroulera ce

séjour. Les enfants pratiqueront des activités axées essentiellement sur la découverte de leur environnement.

Une activité kayak leur sera proposée au cours de la semaine Mais nous partirons également en petites expéditions randonnée.

En plus de ces activités nous aurons accès à de grands espaces extérieurs de jeu.

Des temps d’expression écrite ou orale, de lecture, d’expression, de création

L'équipe s'attachera à faire passer de bons moments entre copains. Nous n'oublierons pas, bien sûr les veillées mais qui tiendront compte de l'approche de la rentrée. Centre nautique du Four à chaux Auberlac'h Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

2023-08-28T08:30:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00

