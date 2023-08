Patrimoine vu du gave d’Aspe Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie, 17 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Balade en rafting avec le centre nautique de Soeix.

Partez à la découverte du patrimoine d’Oloron d’une manière unique: à bord d’un rafting le long du gave d’Aspe !

Laissez-vous guider pendant cette descente de 2 heures au fil de l’eau, tout en écoutant les explications et anecdotes sur l’histoire et le patrimoine.

Savoir nager obligatoire, maillot de bain et chaussures fermées à prévoir.

Sur inscription..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:00:00. EUR.

Centre nautique de Soeix Route du Gave d’Aspe

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rafting with the Soeix nautical center.

Discover Oloron’s heritage in a unique way: aboard a raft along the Gave d’Aspe!

Let us guide you on a 2-hour descent along the river, while you listen to explanations and anecdotes about its history and heritage.

Swimmers must be able to swim, so please bring a swimsuit and closed shoes.

Registration required.

Excursión en balsa con el centro náutico de Soeix.

Descubra el patrimonio de Oloron de una forma única: ¡a bordo de una balsa por el Gave d’Aspe!

Déjese guiar en este descenso de 2 horas por el río, mientras escucha explicaciones y anécdotas sobre su historia y su patrimonio.

Es necesario saber nadar, llevar bañador y calzado cerrado.

Inscripción obligatoria.

Rafting-Tour mit dem Wassersportzentrum von Soeix.

Entdecken Sie das Kulturerbe von Oloron auf einzigartige Weise: in einem Raftingboot auf dem Gave d’Aspe!

Lassen Sie sich auf dieser zweistündigen Fahrt durch das Wasser führen, während Sie den Erklärungen und Anekdoten über die Geschichte und das Kulturerbe lauschen.

Schwimmkenntnisse sind obligatorisch, Badeanzug und geschlossene Schuhe sind mitzubringen.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn