Séjour Oloron Sainte Marie Centre Nautique De Soeix Eysus, 7 août 2023, Eysus.

Séjour Oloron Sainte Marie 7 – 12 août Centre Nautique De Soeix

Pour cet été 2023, les jeunes ont choisi de découvrir les alentours d’Oloron Sainte-Marie dans les Pyrénées Atlantique.

Nous serons hébergés dans la base nautique de Soeix, agréée par la SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports). Ainsi nous partirons du lundi 7 au samedi 12 août 2023, pour un séjour culturel, sports et nature.

Nous serons trois accompagnateurs (un directeur et deux animateurs) pour encadrer 15 jeunes fréquentant le local.

Lors du séjour, les jeunes découvriront de nouvelles activités sportives telles que le rafting, l’hydrospeed ou le canoë hotdog. Ils ont également planifié la visite d’une ferme pour y découvrir la fabrication du fromage et la visite d’un parc d’ours. Des balades type randonnées, permettrons également de nous faire découvrir cette magnifique région montagneuse si différente de la nôtre.

Pour finir, les journées seront également rythmées par des activités dans le gîte, des temps calmes et des veillées.

Centre Nautique De Soeix 367 Route du Gave d’Aspe, 64400 Oloron-Sainte-Marie Eysus 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « rejeunesse.laflotte@cc-iledere.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:30:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T17:30:00+02:00