Séjour à Pléneuf Val André Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) Dahouët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dahouët

Séjour à Pléneuf Val André Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette), 29 octobre 2022, Dahouët. Séjour à Pléneuf Val André 29 octobre – 4 novembre Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette)

95

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) 1 rue du corps de garde 22370 Pléneuf Val André Dahouët 22370 Côtes-d’Armor Bretagne Ce projet de séjour à Pléneuf Val André a été créé en 2016. Il est né de plusieurs besoins et constats. De la part des jeunes : monter un séjour, l’envie de partir en séjour, l’envie de partager des vacances entre jeunes, découvrir un autre milieu. De la part des professionnels du service jeunesse : l’envie de favoriser l » ‘engagement des jeunes dans la démarche de projet, permettre à des jeunes de partir en séjour, impliquer les parents dans la démarche.

La destination de Pléneuf Val André a été choisi pour une connaissance des infrastructures et de la direction du Centre Nautique. Ce lieu d’accueil est de qualité et l’encadrement des activités est réalisé par des professionnels diplômés.

De plus, nous réalisons un partenariat avec le Centre Nautique de Pléneuf Val André en réalisant des petits travaux (nettoyage, rangement, peinture, …) avec les jeunes afin de réduire le coût du séjour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T09:00:00+02:00

2022-11-04T23:59:00+01:00 Service jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dahouët Autres Lieu Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) Adresse 1 rue du corps de garde 22370 Pléneuf Val André Ville Dahouët Age minimum 10 Age maximum 17 lieuville Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) Dahouët Departement Côtes-d'Armor

Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) Dahouët Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dahouet/

Séjour à Pléneuf Val André Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) 2022-10-29 was last modified: by Séjour à Pléneuf Val André Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) 29 octobre 2022 Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) Dahouët Dahouët

Dahouët Côtes-d'Armor