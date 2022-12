Séjour à Pléneuf Val André (Service jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne) Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette), 30 octobre 2021, Dahouët.

Séjour à Pléneuf Val André (Service jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne) 30 octobre – 5 novembre 2021 Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette)

Transport à partir de Saint Brice en Coglès

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Nautique de Pléneuf Val André ( La guette) 1 rue du corps de garde 22370 Pléneuf Val André Dahouët 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

Le séjour à Pléneuf Val André dans les Côtes d’Armor aura lieu du samedi 30 octobre au vendredi 5 novembre 2021. Le séjour est ouvert à 32 jeunes. Il sera encadré par un directeur et trois animateurs.

Ce projet vise à l’apprentissage de la vie communautaire hors du contexte familial, dans un site nouveau au travers la pratique d’activités nautiques et de découverte du milieu marin. Ce séjour doit permettre la découverte et le respect des règles de sécurité individuelles et collectives dans les activités proposées. Voici quelques mots clés du séjour :

 Santé : Respecter les règles d’hygiène sans les parents. Profiter des bienfaits des activités de pleine nature.

 Sécurité : Apprendre à agir en sécurité pour soi et pour les autres. Connaître et appliquer les consignes données.

 Motivation : Découvrir de nouvelles activités, prendre du plaisir à les pratiquer en progressant.

 Autonomie : Apprendre à s’organiser, à gérer son temps, ses actions, son matériel, en fonction des consignes, des horaires et des programmes prévus.

 Communication : Savoir écouter et restituer les consignes. Ecouter les autres jeunes. Connaitre et respecter les autres jeunes ainsi que les animateurs et le personnel du centre.

 Solidarité : S’entraider, prêter, expliquer : savoir s’intégrer dans un groupe.

 Adaptation : Apprendre à se repérer dans un environnement nouveau (chambres, rangements, toilettes, repas,…).

 Intégration : Respecter les règles de vie communes du groupe et de l’établissement d’accueil.

Lors d’une rencontre de préparation avec les jeunes, ils ont évoqué leurs objectifs du séjour :

 « découvrir de nouvelles activités »

 « être sans ses parents »

 « découvrir le milieu marin»

 « être avec ses amis »

 « créer des amitiés »

 « passer un bon moment »



Service jeunesse Couesnon Marches de Bretagne