Initiation à l’aviron Centre Nautique d’Aviron Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Initiation à l’aviron Centre Nautique d’Aviron Angers, 16 septembre 2023, Angers. Initiation à l’aviron Samedi 16 septembre, 14h00 Centre Nautique d’Aviron Pratique sur la Maine à partir de 9 ans. Sur réservation dans la limite des places disponibles. Pour la première fois, le club d’aviron vous ouvre ses portes. Dans la thématique annuelle sur le patrimoine du sport, le club vous propose une initiation à ce sport directement sur la Maine, ou sur terre avec des machines à ramer ou reproduisant le mouvement de l’aviron (ergomètre). Centre Nautique d’Aviron 11 rue Larrey, Angers Angers 49055 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 48 23 61 https://www.angersnautique.org/ [{« type »: « email », « value »: « angersnautique@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Angers Nautique Aviron – Alexandre Baufreton Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Centre Nautique d'Aviron Adresse 11 rue Larrey, Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Centre Nautique d'Aviron Angers

Centre Nautique d'Aviron Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/