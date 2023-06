Exposition de bateaux anciens Centre Nautique d’Aviron Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Exposition de bateaux anciens Centre Nautique d’Aviron Angers, 16 septembre 2023, Angers. Exposition de bateaux anciens 16 et 17 septembre Centre Nautique d’Aviron Entrée libre Pour la première fois, le club d’aviron vous ouvre ses portes. Venez découvrir ce club emblématique d’Angers qui fête cette année ses 130 ans et revivez l’histoire du club autour d’une exposition.

Pour l’occasion vous sont présentés des bateaux anciens :

– la Geneviève, yole barrée à 4 rameurs des années 1930 du constructeur Josserand mesurant 9 mètres et réalisée sur la base de plans datant du XIXe

– une yole de skiff barré du constructeur Tellier, architecte naval. Bateau historique des années 1890 construit pour l'aviron scolaire

Centre Nautique d'Aviron
11 rue Larrey, Angers
Angers 49055 Maine-et-Loire Pays de la Loire
02 41 48 23 61
https://www.angersnautique.org/

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

