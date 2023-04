Joutes nautiques Centre Nautique Bain de Bretagne CN2B, avenue Guillotin de Corson 35470 Bain de Bretagne Bain-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Bain-de-Bretagne

Joutes nautiques Centre Nautique Bain de Bretagne CN2B, avenue Guillotin de Corson 35470 Bain de Bretagne, 14 mai 2023, Bain-de-Bretagne. Joutes nautiques Dimanche 14 mai, 10h30 Centre Nautique Bain de Bretagne CN2B, avenue Guillotin de Corson 35470 Bain de Bretagne Dimanche 14 mai, plan d’eau de Bain de Bretagne, la Team Lancelot du Comité médiéval du Grand Fougeray organise des démonstrations de joutes nautiques et éventuellement un tournoi.

Cette animation se déroulera dans le cadre de la Fête de la Bretagne, en lien avec les animations du centre nautique de bain de Bretagne CN2B et de la Mairie, en fin de matinée et l’après midi au abord du plan d’eau.

Le public pourra s’initier aux joutes en tant que rameurs ou jouteurs.

Le public pourra s'initier aux joutes en tant que rameurs ou jouteurs.

Un tournoi pourra être organisé si des équipes se constituent. Centre Nautique Bain de Bretagne CN2B, avenue Guillotin de Corson 35470 Bain de Bretagne avenue guillotin de corson Bain-de-Bretagne 35470 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « gaetan.leroux1@bbox.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631573783 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

