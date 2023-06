Portes ouvertes du Villeneuve d’Ascq Triathlon Centre nautique Babylone Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Portes ouvertes du Villeneuve d’Ascq Triathlon Centre nautique Babylone Villeneuve-d’Ascq, 7 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Portes ouvertes du Villeneuve d’Ascq Triathlon Mercredi 7 juin, 14h30 Centre nautique Babylone Entrée libre Mercredi 7 juin 2023 à partir de 14h30, emmenez vos enfants découvrir les disciplines du triathlon : natation, vélo et course à pied ! LE VATRI ouvre ses portes aux 6-13 ans au centre nautique Babylone (parking arrière). Renseignements : https://www.facebook.com/villeneuvedascqtriathlon

http://www.vatriathlon.com/ Centre nautique Babylone 2 Rue du Podium 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/villeneuvedascqtriathlon »}, {« link »: « http://www.vatriathlon.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

