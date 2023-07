TARN SPORT AVENTURE CENTRE NATURE OSCA Banassac-Canilhac, 24 juillet 2023, Banassac-Canilhac.

TARN SPORT AVENTURE 24 – 28 juillet CENTRE NATURE OSCA SUR INSCRIPTIONS

ORGANISATION GENERALE

Il s’agit d’un séjour en gestion libre pour :

– 30 jeunes âgés entre 10 et 13 ans

Encadrés par un directeur BPJEPS et 3 animateurs diplômés BAFA selon la réglementation en vigueur.

Le groupe sera hébergé sous toiles des marabouts au Centre Nature OSCA à la Canourgue.

OBJECTIFS EDUCATIFS

– Permettre la socialisation, l’intégration à un groupe tout en respectant son identité propre, apprendre à respecter l’autre dans sa différence

– Apprendre à mieux connaitre son environnement et à le respecter

– Promouvoir et développer la vie en collectivité

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Vie en Collectivité

– Responsabiliser les jeunes dans les taches de la vie quotidienne

Par la mise en place de groupes accompagnés par un animateur référent pour la préparation des repas, la vaisselle.

Par un aménagement et rangement du matériel pour faciliter l’utilisation en autonomie.

Par l’accompagnement des jeunes dans l’hygiène, la propreté et le rangement.

– Favoriser les temps de vie collective et d’échanges

Le moment du repas et du goûter est défini comme un moment de convivialité, de discussion et de retour sur la journée.

– Favoriser l’esprit d’équipe et la solidarité

Par des activités sportives et collectives : VTT, Escalade, Canoë encadrés par des Brevets d’Etat du Centre Nature OSCA.

Mise en place de règles de vie sous forme de débats et de concertation entre les jeunes et l’équipe d’animation.

Le but étant de faire prendre conscience aux jeunes de la nécessité du respect de ces règles pour le bon fonctionnement de la vie en collectivité et pour garantir le bien-être de chacun.

 Bien-être individuel

– Laisser la possibilité aux jeunes de vivre à leur rythme

Après une discussion et concertation entre les jeunes et les animateurs, une heure maximale de coucher sera déterminée.

Des réveils échelonnés et des temps de repos seront aménagés dans la journée.

– Laisser la possibilité aux jeunes de vivre leurs vacances

L’équipe d’animation aura un rôle d’écoute et d’accompagnement dans les envies, les idées d’activités, les prises d’initiatives des jeunes.

Les jeunes organisent eux-mêmes leurs loisirs avec le soutien de l’équipe d’animation sur la base de discussions et réflexions collectives.

 Découverte et Respect de l’environnement

– Responsabiliser le jeune par rapport à son action sur l’environnement

Les jeunes seront conseillés par rapport à leur consommation dans la vie de tous les jours sans culpabilisation.

Une organisation sera mise en place et réfléchie avec les jeunes pour favoriser le tri des déchets.

– Permettre au jeune de découvrir et d’appréhender son nouveau lieu de vie

Visites et balades des espaces à disposition, villages et infrastructures à proximité.

 Epanouissement

– Il s’agit d’expérimenter des sensations nouvelles par la pratique d’activités sportives et collectives.

– Les activités proposées suscitent l’envie et sont adaptées selon les aptitudes de chacun.

Il s’agit d’un séjour en gestion libre, les jeunes sont hébergés sous des marabouts. Une salle est à disposition en cas de mauvais temps. Les soirées sont organisées en veillées collectives.

Au programme du séjour :

VTT sur les Causses, Escalade sur falaise ,

Canoë-Kayak en bivouac de deux jours,

Grands Jeux,

Veillées animées,

Préparation des repas…

– Les prestations sportives sont conduites par le personnel breveté du Centre Nature OSCA.

SPORTS ET AVENTURE