C’JOURS APPRENANTS à Mittersheim 57- Centre Nature et Sports Centre Nature et Sports Mittersheim, 14 août 2023, Mittersheim.

Mittersheim est une commune française située dans le département de la Moselle en région Grand Est, non loin de l’Alsace et l’Allemagne.

Cette commune se trouve dans la région historique de Lorraine et fait partie du pays de Sarrebourg.

Au cœur du parc naturel régional de Lorraine1 et de la ZNIEFF du pays des étangs 2, Mittersheim est entouré de forêts de feuillus où la nature a gardé tous ses droits.

Le village d’une population d’environ 600 habitants présente à la fois un aspect traditionnel de village lorrain et un aspect touristique grâce au canal de la Sarre qui le traverse, et à son étang (le lac Vert) d’une superficie de 255 ha. Ce dernier, bien que servant principalement de réservoir d’alimentation au canal de la Sarre, est devenu la destination de nombreux vacanciers, notamment de la ville Sarrebruck et autres du Saarland proche.

Les enfants seront hébergés au Centre Nature et Sports, Rue de la Plage – 57930 MITTERSHEIM.

Le centre a une capcité d’accueil de 70 lits avec des chambres de 2 à 6 lits avec armoire, bureau et un point d’eau. Les sanitaires sont à l’étage et à proximité des chambres.

– Rez-de-jardin : Entrée sécurisée, salle à chaussures, infirmerie

– Rez-de-chaussée : Salle de restauration, bibliothèque, coin détente, baby-foot.

– Salles de classes ou d’activités et de réunion entièrement équipées

– Bagageries pour stocker les valises vides.

– Espaces extérieurs : terrains de tennis, piscine, terrain de jeux extérieur

Ce séjour à pour thématique dominante les sports de nature et aura pour but de répondre aux besoins des enfants de partir en vacances et de renouer le contact avec la nature.

Centre Nature et Sports Rue de la Plage – 57930 MITTERSHEIM. Mittersheim 57930 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « csrosiers.chantepie@sarcelles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T07:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

2023-08-18T07:00:00+02:00 – 2023-08-18T20:00:00+02:00

sport de nature