Découverte de savoir-faire Dimanche 17 septembre, 10h00 Centre Nature

Modeler la nature

Inspirez vous de la nature pour modeler la terre et retrouver les gestes des élèves du jardin botanique des années 50 et 60.

Par le service Ecologie urbaine.

Tout public dès 5 ans, enfants accompagnés.

Centre Nature 16 rue Solférino 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 80 35 87 http://www.centrenature.fr Créé en 1936 par un instituteur passionné de botanique, ce lieu qui s'étend sur 2900 m² en plein cœur de Colombes, ne répond pas à la définition traditionnelle du jardin. Il s'y mêle grands arbres, friches, mares, potager, verger, petit bois, zones botaniques de plantes sauvages. On peut y voir grenouilles, crapauds, tritons, geais des chênes, pics épeiches, hérissons, etc. Créé dans la mouvance des patronages laïques du Front populaire, le jardin botanique de Colombes accueille les enfants dès 1936 pour une initiation à la nature et des activités leur permettant de développer leur créativité (théâtre, poterie), ainsi que de la gymnastique. Ce jardin continue à remplir son rôle pédagogique grâce à une équipe municipale qui accueille les scolaires et propose des événements tout au long de l'année. L'association du centre nature de Colombes quant à elle propose des portes ouvertes au centre, des sorties naturalistes et des conférences. SNCF gare du Stade / Bus 235 ou 366 arrêt Gare du Stade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Ph-Stimaridis – Ville de Colombes