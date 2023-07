Séjour ados Santec Centre nature Bon Vent, Santec Santec Catégories d’Évènement: Finistère

Santec Séjour ados Santec Centre nature Bon Vent, Santec Santec, 4 juillet 2023, Santec. Séjour ados Santec 4 – 8 juillet Centre nature Bon Vent, Santec Lors de notre séjour à Santec au bord de la mer, nous allons continuer de sensibiliser les jeunes à la préservation de l’environnement par le biais d’un logement en tipis, au plus proche de la nature.

Des activités diversifiées seront proposées comme du kayak, du sauvetage côtier, des visites, des balades, des veillées… Ces activités seront encadrées par des professionnels du centre qui nous accueils ainsi que par les animateurs du séjour. Centre nature Bon Vent, Santec Santec Santec 29250 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « jeunesseplouider@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T10:30:00+02:00 – 2023-07-04T23:59:00+02:00

2023-07-08T00:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Santec Autres Lieu Centre nature Bon Vent, Santec Adresse Santec Ville Santec Departement Finistère Age min 11 Age max 16 Lieu Ville Centre nature Bon Vent, Santec Santec

Centre nature Bon Vent, Santec Santec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santec/