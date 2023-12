PARCE QU’ON A TOUSTES BESOIN D’UN PEU D’ESPOIR centre nationale des arts du cirque Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2023 19:30, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

PARCE QU’ON A TOUSTES BESOIN D’UN PEU D’ESPOIR

Mise en scène Sophia Perez – Compagnie Cabas.

Spectacle de fin d’études de la 35e promotion..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 21:00:00. .

centre nationale des arts du cirque

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



BECAUSE WE ALL NEED A LITTLE HOPE

Directed by Sophia Perez – Compagnie Cabas.

Graduation show for the 35th class.

PORQUE TODOS NECESITAMOS UN POCO DE ESPERANZA

Dirigido por Sophia Perez – Compagnie Cabas.

Espectáculo de graduación de la 35ª promoción.

WEIL WIR ALLE EIN BISSCHEN HOFFNUNG BRAUCHEN

Inszenierung Sophia Perez – Compagnie Cabas.

Abschlussaufführung des 35. Jahrgangs.

Mise à jour le 2023-12-06 par ADT de la Marne