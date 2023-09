Visite contée – Histoire de marionnettes Centre national du costume et de la scène Moulins, 22 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Pendant les vacances scolaires, les enfants sont invités à découvrir des contes autour de la marionnette..

2023-10-22 11:00:00 fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

Centre national du costume et de la scène Quartier Villars – Route de Montilly

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



During the school vacations, children are invited to discover tales based on puppetry.

Durante las vacaciones escolares, se invita a los niños a descubrir cuentos basados en marionetas.

Während der Schulferien sind die Kinder eingeladen, Geschichten rund um die Marionette zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région