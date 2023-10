Visite guidée – La Marionnette, instrument pour la scène Centre national du costume et de la scène Moulins, 21 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Laissez-vous guider à la découverte des arts de la marionnette..

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-11-05 16:00:00. EUR.

Centre national du costume et de la scène Quartier Villars – Route de Montilly

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Let us guide you in your discovery of puppetry.

Permítanos guiarle en el descubrimiento de las artes de la marioneta.

Lassen Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Marionettenkunst führen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région