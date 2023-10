Cet évènement est passé Visite bébé – Ma petite marionnette Centre national du costume et de la scène Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins Visite bébé – Ma petite marionnette Centre national du costume et de la scène Moulins, 1 octobre 2023, Moulins. Moulins,Allier Éveillez ses sens à travers une expérience douce et interactive..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-11-05 11:00:00. EUR.

Centre national du costume et de la scène Quartier Villars – Route de Montilly

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Awaken your child’s senses through a gentle, interactive experience. Despierte los sentidos de su hijo a través de una experiencia suave e interactiva. Wecken Sie seine Sinne durch eine sanfte und interaktive Erfahrung. Mise à jour le 2023-10-02 par Office du tourisme de Moulins & sa région Détails Catégories d’Évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Centre national du costume et de la scène Adresse Centre national du costume et de la scène Quartier Villars - Route de Montilly Ville Moulins Departement Allier Lieu Ville Centre national du costume et de la scène Moulins latitude longitude 46.561671;3.319556

Centre national du costume et de la scène Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/