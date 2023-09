Cet évènement est passé Nouvelle visite – La générale Centre national du costume et de la scène Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins Nouvelle visite – La générale Centre national du costume et de la scène Moulins, 23 septembre 2023, Moulins. Moulins,Allier Une nouvelle visite sur le CNCS !.

2023-09-23 11:00:00 fin : 2023-10-15 12:00:00. EUR.

Centre national du costume et de la scène Quartier Villars – Route de Montilly

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A new visit to CNCS! Otra visita al CNCS Ein neuer Besuch auf CNCS! Mise à jour le 2023-09-21 par Office du tourisme de Moulins & sa région Détails Catégories d’Évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Centre national du costume et de la scène Adresse Centre national du costume et de la scène Quartier Villars - Route de Montilly Ville Moulins Departement Allier Lieu Ville Centre national du costume et de la scène Moulins latitude longitude 46.561671;3.319556

Centre national du costume et de la scène Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/