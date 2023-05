Atelier découverte – Peinture et décor de théâtre Centre national du costume et de la scène Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins Atelier découverte – Peinture et décor de théâtre Centre national du costume et de la scène, 3 juin 2023, Moulins. Moulins,Allier Exprimez votre talent artistique en créant un élément scénique..

2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:30:00. EUR.

Centre national du costume et de la scène Quartier Villars – Route de Montilly

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



