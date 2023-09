Ateliers exceptionnels Animation de Marionnette Centre National du Costume et de la Scène Moulins, 15 septembre 2023, Moulins.

Ateliers exceptionnels Animation de Marionnette Vendredi 15 septembre, 09h00, 10h30, 12h45, 14h15 Centre National du Costume et de la Scène Sur inscription

Vendredi 15 septembre au CNCS–Journées Européennes du patrimoine « Levez les yeux » pour le public scolaire

> Ateliers exceptionnels Animation de Marionnette avec la marionnettiste Véronique Dumarcet-Cie La Balançoire. En complément d’une visite de l’exposition La Marionnette, instrument pour la scène

A partir d’un petit scénario, d’accessoires et de marionnettes mis à disposition, les enfants et les jeunes sont invités à jouer des scénettes devant un public constitué par le groupe.

Ateliers d’1h15 proposés sur réservation à groupes@cncs.fr, tarifs habituels. Horaires : 9h-10h15, 10h30-11h45, 12h45-14h, 14h15-15h30

(pour des groupes classes à partir de la grande section jusqu’au collège)

Centre National du Costume et de la Scène Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 20 76 20 http://cncs.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0470207620 »}] [{« link »: « mailto:groupes@cncs.fr »}] Le Centre national du costume et de la scène est un site unique en Europe pour découvrir les plus beaux costumes de théâtre, de ballet et d’opéra mis en scène dans des expositions scénographiées. Musée unique au monde et lieu de conservation majeur dans le domaine des arts du spectacle, le Centre national du costume de scène est maintenant ouvert toute l’année grâce à son espace d’exposition permanente consacré à Rudolf Noureev, l’un des plus grands danseurs du XXe siècle. La Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris, présente des aspects de la vie personnelle et artistique de cet artiste à la carrière internationale exceptionnelle. 7 euros – 3 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T10:15:00+02:00

2023-09-15T14:15:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

© CNCS / Florent Giffard