Atelier découverte danse et musique Centre national du costume de scène et de la scénographie Moulins

Moulins

Atelier découverte danse et musique Centre national du costume de scène et de la scénographie, 13 mai 2023, Moulins. Atelier découverte danse et musique Samedi 13 mai, 14h30 Centre national du costume de scène et de la scénographie Entrée libre De 14h30 à 16h gratuit pour tous

Atelier découverte danse et musique proposé par la Compagnie Arkhé pour inviter à participer au spectacle Metà à 18h. Réservation auprès de l’accueil du Musée. Centre national du costume de scène et de la scénographie Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 20 76 20 http://www.cncs.fr Le CNCS est un site unique en Europe pour découvrir les plus beaux costumes de théâtre, de ballet et d’opéra mis en scène dans des expositions scénographiées. Le musée a pour mission la conservation, l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de plus de 10 000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet et de plusieurs éléments de machinerie ou décors de scène. Le CNCS occupe une partie du Quartier Villars, ancien quartier de cavalerie datant de la fin du XVIIIe siècle classé Monument historique. Plus d’infos sur www.cncs.fr © Centre national du costume de scène et de la scénographie piétons : Le CNCS est situé sur la rive gauche de l’Allier, face à la ville de Moulins, à quelques minutes du centre ville en traversant l’Allier par le pont Règemortes. Ligne de bus n°3. En voiture : Depuis Paris: Autoroute A6 puis A77 et RN7 ou Autoroute A71 Paris > Orléans > Clermont-Ferrand: sortie « Montmarault » Depuis Lyon: Autoroute A6, puis N79 ou N7Axe Est-Ouest :RCEA Genève > Mâcon > Moulins > Bordeaux Depuis le Sud: Autoroute A75 – N9 Montpellier > Clermont-Ferrand > Moulins Par le Train : 2h30 depuis Gare de Lyon: Ligne Paris – Clermont-Ferrand. Arrêt : « Moulins-sur-Allier » Depuis la gare de Moulins: Environ 15 mn en traversant l’Allier par le pont Règemortes, Ligne de bus n°3 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00 Adobestock

