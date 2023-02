Centre National des Arts du Cirque – Balestra, 34ème promotion par Marie Molliens (Paris) ESPACE CHAPITEAUX – PARC VILLETTE, 8 février 2023, PARIS.

CNAC 2023Spectacle de fin d’études de la 34e promotion Dès 7 ansDurée : 1h30Spectacle de fin d’études de la 34e promotion – Mis en piste par Marie Molliens |Cie Rasposo À La Villette, comme à l’accoutumée, le bal de l’année artistique s’ouvre sous chapiteau ! Les spectacles de fin d’études du Cnac marquent le temps de l’envol de talents fraîchement diplômés et déjà riches d’expériences. Metteuse en scène, fildefériste et voltigeuse, Marie Molliens, invitée à créer le prochain spectacle, est une enfant de la balle aujourd’hui à la tête de la compagnie familiale Rasposo. Ses créations explorent l’état du monde, celui du cirque, des dangers et de la féminité, par une puissante expression charnelle. Sur la piste, roue allemande, corde lisse, acrodanse, jonglerie, roue Cyr, trapèze ballant, tissus, corde tendue, mât chinois et bascule coréenne dialoguent pour une éclosion impatiente, mêlée de la rage et de l’espoir de cette 34e promotion.

ESPACE CHAPITEAUX – PARC VILLETTE PARIS 211 Av. Jean Jaurès Paris

