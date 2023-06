Atelier : « Match au sommet aux archives du personnel SNCF ! » Centre national des archives du personnel de la SNCF Béziers, 16 septembre 2023, Béziers.

Atelier : « Match au sommet aux archives du personnel SNCF ! » 16 et 17 septembre Centre national des archives du personnel de la SNCF Gratuit. Sur inscription.

En plus de vingt ans d’existence, le centre d’archives de Béziers, a collecté près de 3,5 millions de dossiers individuels du personnel des compagnies de chemin de fer et de la SNCF. Depuis ses débuts, le centre met ces dossiers à la disposition de tous, chercheurs, généalogistes… Au cœur du biterrois, mais dotés de missions nationales de collecte, de communication et de valorisation, nous sommes les gardiens de l’histoire de ces cheminots.

Dans cette lignée, le Centre national des archives du personnel SNCF participe cette année encore aux Journées européennes du patrimoine en proposant un atelier intitulé « Match au sommet aux archives du personnel SNCF ! ». L’équipe « Traces de Travailleurs » rencontrera l’équipe « Traces de Retraités ». Chaque équipe aura à sa disposition des documents historiques des personnels de chemins de fer. Plusieurs cheminots seront tirés au sort. Ensuite à vous de jouer et de trouver tous les documents appartenant à chacun de ces cheminots. L’équipe qui aura trouvé le plus de documents l’emportera !

A l’issue de l’atelier, une visite de nos locaux, habituellement interdits au public, vous sera proposée. Vous serez sans doute surpris par la quantité de documents, ainsi que par la diversité des supports, conservés. Pour finir, nous vous expliquerons comment rechercher un ancêtre cheminot dans les fonds de Béziers et resterons à votre disposition pour rechercher vos ancêtres.

Centre national des archives du personnel de la SNCF Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 49 61 38 [{« type »: « link », « value »: « http://affluences.com »}] Le Centre national des archives du personnel de Béziers est spécialisé dans la collecte, la conservation et la communication des dossiers des employés des chemins de fer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©SNCF Immoblier-direction DEU FM et de l’environnement de Travail Toulouse