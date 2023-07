Visite du centre des archives et jeux sur le thème « les archives et le train » Centre national des archives du personnel de la SNCF Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault Visite du centre des archives et jeux sur le thème « les archives et le train » Centre national des archives du personnel de la SNCF Béziers, 15 septembre 2023, Béziers. Visite du centre des archives et jeux sur le thème « les archives et le train » Vendredi 15 septembre, 09h00, 14h00 Centre national des archives du personnel de la SNCF Gratuit. Sur inscription (voir site web ci-dessous). Le centre des archives de Béziers propose cette année d’ouvrir ses portes au jeune public dans le cadre de la journée : Les Enfants du Patrimoine. Nous vous présenterons le travail d’un centre d’archives et ses 3 millions de dossiers du personnel collectés depuis la création du chemin de fer en 1832 ! 11km linéaires de rayonnage, différents supports de conservation, du matériel de numérisation… Nous terminerons la visite de façon ludique autour de jeux sur le thème des archives et du train : jeu des familles de cheminots, jeu du petit archiviste… A bientôt… Centre national des archives du personnel de la SNCF Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 49 61 38 [{« type »: « email », « value »: « archives.beziers@sncf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.caue34.fr/agenda/les-enfants-du-patrimoine/ »}] Le Centre national des archives du personnel de Béziers est spécialisé dans la collecte, la conservation et la communication des dossiers des employés des chemins de fer. En plus de vingt ans d’existence, le centre d’archives de Béziers, a collecté près de 3,5 millions de dossiers individuels du personnel des compagnies de chemin de fer et de la SNCF. Depuis ses débuts, le centre met ces dossiers à la disposition de tous, chercheurs, généalogistes… Le Centre National des Archives du Personnel de Béziers se situe derrière la Gare SNCF. Par le rond-point Paul Émile Victor, pont noir. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

