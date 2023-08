Visite guidée du Centre national des archives de l’Eglise de France Centre national des archives de l’Église de France Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Visite guidée du Centre national des archives de l’Eglise de France Samedi 16 septembre, 10h00 Centre national des archives de l’Église de France Entrée libre et gratuite

Visite commentée des magasins d’archives

Des visites des magasins d’archives seront proposées aux visiteurs toutes les demi-heures environ. Ils pourront ainsi déambuler dans les magasins d’archives habituellement fermés au public. Les parcours seront animés par les archivistes eux-mêmes.

Les visiteurs apprendront ce que sont les archives contemporaines de l’Église catholique en France et comment les archivistes travaillent. Des archives seront exposées et montrées pendant la visite.

Pour avoir un aperçu de la visite, vous pouvez regarder cette courte vidéo :

https://youtu.be/ipUiRCPeJmk

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/ipUiRCPeJmk »}] Le CNAEF a pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives des services et instances de la Conférence des évêques de France (CEF), organisme de collégialité des évêques en France, créée en 1964. Il accueille, conserve et valorise en outre des dons et dépôts d’archives intéressant l’histoire de l’Église catholique en France et provenant de sources diverses : instituts religieux, mouvements de laïcs, personnes privées, etc.

Du fait de l’histoire ecclésiale française (Révolution de 1789 et nationalisation des biens du clergé, régime concordataire jusqu’en 1905, création de la Conférence épiscopale en 1964, etc.), la quasi-totalité des documents conservés au CNAEF datent du XXe siècle, et sont pour la plupart postérieurs au concile Vatican II. En 2023, plus de 6 kilomètres linéaires d’archives y sont conservés. Métro ligne 12 : Corentin-Celton ou Mairie d’Issy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Centre national des archives de l’Eglise de France (CNAEF)