Seine-Saint-Denis Visite guidée du CND Centre national de la danse Centre National de la Danse (CND) Pantin, 16 septembre 2023, Pantin. Visite guidée du CND Centre national de la danse 16 et 17 septembre Centre National de la Danse (CND) Entrée libre sur réservation À l’occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, le CN D vous invite à découvrir le bâtiment conçu par l’architecte Jacques Kalisz. En libre circulation ou en visite guidée, le parcours dans le CND propose cette année de découvrir des démonstrations de danses traditionnelles dans deux studios du CND et sur le parvis. 16 & 17.09.22

CND Pantin 14:00 > 18:30

Visite commentée gratuite toutes les heures sur réservation

(dernier départ à 17:30)

Visite 1 : 14:00 > 15:00

Visite 2 : 14:30 > 15:30

Visite 3 : 15:00 > 16:00

Visite 4 : 15:30 > 16:30

Visite 5 : 16:00 > 17:00

Visite 6 : 16:30 > 17:30

Visite 7 : 17:00 > 18:00

Visite 8 : 17:30 > 18:30 13:00 > 19:00

Visite libre gratuite sans réservation 14:00 > 18:30

Démonstrations gratuites de danses traditionnelles sans réservation CHEZ NOS PARTENAIRES

Nos voisins les Magasins Généraux organisent deux visites le samedi 16 septembre avec l’architecte Frédéric Jung à 11h et 14h.

Nos voisins les Magasins Généraux organisent deux visites le samedi 16 septembre avec l'architecte Frédéric Jung à 11h et 14h.

Gratuit sur inscription en écrivant à l'adresse : mediation@magasinsgeneraux.com

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

© Marc Domage

