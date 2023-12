Baró Drom de Luis de la Carrasca Centre Musical Les Arcades Faches-Thumesnil, 16 février 2024 19:30, Faches-Thumesnil.

Baró Drom de Luis de la Carrasca Vendredi 16 février 2024, 20h30 Centre Musical Les Arcades

Andalou de Grenade, Luis de la Carrasca est l’une des références dans le monde Flamenco. Dans son nouveau spectacle issu de son album éponyme, il poursuit son exploration sonore entre tradition et modernité. Son inspiration chemine dans son vécu, sa réalité et reflète un sentiment qui ne veut jamais partir. D’ailleurs si « Baró Drom » (grand chemin) évoque les gitans, cela rappelle aussi les grands voyages à travers le monde et l’histoire de l’homme jusqu’à nos jours.

Au chant et aux rythmes des deux guitares Flamenco, s’intègrent un souffle classique avec le piano, une impulsion jazz avec la contrebasse, une liberté avec les percussions, une énergie avec la danse.

Attentif aux sons du monde, Luis de la Carrasca croit au pouvoir des mots et défend une musique sans limite.

Luis de la Carrasca : Auteur-compositeur, chant

José Luis Dominguez et Manuel Gómez : Guitare

Olivier Lalauze : Contrebasse

Antonio Paz : Piano, chœurs et palmas

Domingo Moreno : Percussions

Ana Pérez : Chœurs, palmas et danse

Aurélien Dalmasso : Musique électronique et son

Centre Musical Les Arcades 16 rue Kléber 59155 Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:00:00+01:00

flamenco espagne

Sébastien Toulorge