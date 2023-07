Abrazo Centre municipal des arts du cirque Le Lido Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

Abrazo Vendredi 17 novembre, 20h00 Centre municipal des arts du cirque Le Lido Entrée libre dans la limite des places disponibles / Disponible avec le Pass Culture

La Nuit du Cirque est un moment suspendu au cœur de l’automne, fédérateur et festif, pour partager tous ensemble la vitalité et la diversité de cet art résolument populaire et exigeant, et mettre ainsi en valeur son engagement dans les combats sociétaux et environnementaux, sa dimension interculturelle comme intergénérationnelle. Pour cette 5ème édition de La Nuit du Cirque, des étudiants en formation supérieure et des élèves du Centre municipal des arts du cirque investissent la scène pour un plateau partagé. Amateurs et jeunes artistes professionnels vous donnent rendez-vous sous le chapiteau du Lido pour une soirée à la croisée des imaginaires, la tête et les pieds sens dessus dessous, le cœur et les mains tendus vers une explosion des possibles. Moi, toi, nous, vous : ensemble faisons vibrer nos rêves et créons un instant, un monde, où tout est imaginable.

Centre municipal des arts du cirque Le Lido 14 Rue de Gaillac, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 22 20 http://www.circolido.fr Le Centre municipal des arts du cirque est installé depuis 2008 sur la zone verte des Argoulets, autour d’un chapiteau de 1400 m² abritant une salle de spectacles de 250 places et des espaces d’activités pour accueillir les diverses disciplines circassiennes : fil, acrobatie, aérien, jonglerie, équilibre, mât chinois ….Une histoireEn 2013 le Lido fêtait ses 30 ans. La renommée du Lido s’est construite au fil du temps grâce à l’engagement et la persévérance de son équipe. D’abord avec les premiers cours donnés en 1983, qui ont préfiguré sa création, et grâce à Henri Guichard qui en a pris la direction en 1988. L’école s’est ancrée dans les locaux d’un ancien cinéma de quartier avenue de St-Exupéry avant d’emménager, en 2008, sous un chapiteau flambant neuf aux Argoulets.Une particularitéLe Lido est l’une des rares écoles de cirque française ouverte aux amateurs et aux professionnels.L’école amateur regroupe 300 participants de 7 ans jusqu’à l’âge adulte. Activités de loisirs, les parcours proposés peuvent, pour ceux qui le désirent, les amener à partager ensemble dans les groupes de création des expériences collectives avec des tournées pendant l’été.L’école professionnelle et la qualité de sa formation a acquis au fil du temps une reconnaissance internationale. Le Lido développe et participe aussi à plusieurs dispositifs : l’insertion professionnelle, le studio PACT (pépinière des arts du cirque de Toulouse) mis en place par le Lido et La Grainerie et la formation continue et permanente.Une reconnaissanceLe Lido bénéficie d’une forte reconnaissance et à titre d’exemple, le palmarès du Festival Mondial du Cirque de Demain célèbre souvent le talent de compagnies issues du Lido, accompagnées par le Studio de Toulouse-PACT. Le dispositif européen Circus Next sélectionne chaque année les projets d’artistes formés au Lido. Un rayonnementLe Lido co-organise de grands évènements liés aux arts du cirque (Occitanie fait son cirque en Avignon, Toulouse en Piste …), participe à améliorer les trajectoires professionnelles des artistes au travers du projet Pyrénées de Cirque et travaille à de nombreux d’échanges culturels à l’international. À savoirChaque année, la Fête du Lido réunit en juin sur scène le meilleur de la production de l’école.À noterLes « Essais de cirque » permettent au public de découvrir les travaux de recherche des étudiants de la formation professionnelle, tous les mercredi à 20h30.À télécharger (format.pdf)La saison culturelle de septembre 2019 à janvier 2020Les activités de pratique amateur 2019/2020 Les tarifs 2019/2020 des activités de pratique amateurBilletterieVous pouvez réserver vos billets, pour les spectacles, sur le site : lido.toulouse.fr Métro : ligne A – station Argoulets

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

© C.Trouilhet