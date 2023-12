Théâtre Centre Multimédia Neuvic, 1 décembre 2023, Neuvic.

Neuvic,Dordogne

« Levez-vous pour les bâtardes » par la Compagnie OKTO

Nous sommes le 8 décembre 1660, au théâtre du Globe à Londres, a lieu l’Évènement : après dix-huit longues années de puritanisme, les théâtres rouvrent enfin. Mais la loi n’a pas changé : interdiction formelle à tout individu de sexe féminin de monter sur scène.

Dans ce spectacle, six comédiennes et une musicienne partent sur les traces de

Judith, la sœur cadette de William Shakespeare, aussi douée et habitée par la

même fièvre que son frère, mais que l’Histoire a oubliée. Elle est la première à

enfreindre la loi : elle joue…

Engagement, aventure, fougue, rire… voici un spectacle qui ose et nous propose

d’oser dans une puissante réflexion sur la quête d’identité et les idées préconçues.

20h30, Centre multimédia, entrée 10€ / abonné 8€. À partir de 12 ans.

Centre multimédia : 05 53 80 12 34.

2024-03-08 fin : 2024-03-08 . .

Centre Multimédia

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Rise up for the bastards » by Compagnie OKTO

It’s December 8, 1660, and the event is taking place at the Globe Theatre in London: after eighteen long years of Puritanism, theaters are finally reopening. But the law has not changed: it is strictly forbidden for any female to appear on stage.

In this show, six actresses and a musician follow in the footsteps of

Judith, William Shakespeare?s youngest sister, as gifted and feverish as her brother

same fever as her brother, but forgotten by history. She is the first to

to break the law: she plays?

Commitment, adventure, ardor, laughter? this is a show that dares us to dare in a powerful

a powerful reflection on the quest for identity and preconceived ideas.

8:30pm, Centre multimédia, admission 10? / subscriber 8? Ages 12 and up.

Center multimédia : 05 53 80 12 34

« Levántate por los bastardos » de Compagnie OKTO

Es el 8 de diciembre de 1660 y el Globe Theatre de Londres es el escenario de un acontecimiento: tras dieciocho largos años de puritanismo, por fin vuelven a abrirse los teatros. Pero la ley no ha cambiado: está terminantemente prohibido que las mujeres salgan a escena.

En este espectáculo, seis actrices y un músico siguen los pasos de Judith, la hermana menor de una mujer

Judith, la hermana menor de William Shakespeare, tan dotada e impulsada por la misma fiebre que su hermano

dotada e impulsada por la misma fiebre que su hermano, pero olvidada por la historia. Es la primera en

en infringir la ley: interpreta?

Compromiso, aventura, ardor, risa… este es un espectáculo que se atreve y nos invita a atrevernos en una poderosa reflexión sobre el mundo del teatro

una poderosa reflexión sobre la búsqueda de la identidad y las ideas preconcebidas.

20.30 h, Centre multimédia, entrada 10 euros / abonado 8 euros. A partir de 12 años.

Centro Multimedia: 05 53 80 12 34

« Aufstehen für die Bastarde » von der OKTO Company

Es ist der 8. Dezember 1660. Im Globe-Theater in London findet das Ereignis statt: Nach achtzehn langen Jahren des Puritanismus werden die Theater endlich wieder eröffnet. Das Gesetz hat sich jedoch nicht geändert: Es ist allen weiblichen Personen strengstens verboten, die Bühne zu betreten.

In diesem Stück begeben sich sechs Schauspielerinnen und eine Musikerin auf die Spuren von

Judith, der jüngeren Schwester von William Shakespeare, die ebenso begabt und von einem

wie ihr Bruder, aber von der Geschichte vergessen wurde. Sie ist die erste, die

bricht das Gesetz: Sie spielt

Engagement, Abenteuer, Temperament, Lachen? ein Stück, das sich traut und uns vorschlägt

in einer kraftvollen Reflexion über die Suche nach Identität und vorgefasste Meinungen.

20:30 Uhr, Multimediazentrum, Eintritt 10? / Abonnent 8? Ab 12 Jahren.

Multimediazentrum: 05 53 80 12 34

Mise à jour le 2023-11-28 par Vallée de l’Isle