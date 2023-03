Cinéma – Tant que le soleil frappe Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Cinéma – Tant que le soleil frappe Centre Multiculturel, 16 avril 2023, Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne. Cinéma – Tant que le soleil frappe EUR 14 Rue Martignac Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Centre Multiculturel 14 Rue Martignac

2023-04-16 – 2023-04-16

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac

Miramont-de-Guyenne

Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne . EUR 5 5 Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville d’une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des années de refus, son projet arrive en finale d’un concours d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil qui frappe. Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville d’une métropole : une zone végétale ouverte à tous. … +33 5 53 93 20 52 Mairie ©productiondufilm

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2023-03-24 par OT du Pays de Lauzun

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne OT du Pays de Lauzun Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Ville Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne Tarif EUR Lieu Ville Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miramont-de-guyenne ot du pays de lauzun miramont-de-guyenne/

Cinéma – Tant que le soleil frappe Centre Multiculturel 2023-04-16 was last modified: by Cinéma – Tant que le soleil frappe Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne 16 avril 2023 14 rue Martignac Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun

Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne