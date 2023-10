Marché de Noël Centre multi-services Lembeye, 10 décembre 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

Exposition d’artisans d’art, de producteurs et d’association.

Animations et restauration sur place..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Centre multi-services Place du Marcadieu

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of art craftsmen, producers and associations

Animations and restoration on the spot.

Exposición de artesanos, productores y asociaciones de arte

Entretenimiento y catering en el lugar.

Ausstellung von Kunsthandwerkern, Produzenten und Vereinen

Animationen und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN