contes de dame hiboux Centre multi-activités Biéville-Beuville, 16 décembre 2023, Biéville-Beuville.

Biéville-Beuville,Calvados

Avec son tapis lecture, la conteuse vous emportera dans la féerie de Noël!

Public3-5 ans. Gratuit. Sur réservation..

2023-12-16 10:45:00 fin : 2023-12-16 11:45:00. .

Centre multi-activités bibliothèque de Biéville-Beuville

Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie



The storyteller will transport you into the enchantment of Christmas!

Public3-5 years. Free admission. Reservations required.

¡El cuentacuentos te transportará al encanto de la Navidad!

Público de 3 a 5 años. Entrada gratuita. Reserva obligatoria.

Die Märchenerzählerin wird Sie mit ihrem Leseteppich in die Weihnachtszeit entführen

Publikum 3-5 Jahre. Kostenlos. Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Caen la Mer