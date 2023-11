Après-midi jeux centre multi-activités Biéville-Beuville, 19 novembre 2023, Biéville-Beuville.

Biéville-Beuville,Calvados

La ludothèque « jeux m’amuse » sera présente à la bibliothèque pour un après-midi jeux.

Enfant à partir de 5 ans accompagné..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

centre multi-activités rue saint saens

Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie



The « jeux m’amuse » toy library will be at the library for an afternoon of games.

Children aged 5 and over accompanied.

La ludoteca « jeux m’amuse » estará en la biblioteca para una tarde de juegos.

Los niños a partir de 5 años deben ir acompañados.

Die Ludothek « jeux m’amuse » wird für einen Spielenachmittag in der Bibliothek anwesend sein.

Kinder ab 5 Jahren in Begleitung.

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité