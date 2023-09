Visite guidée mine de la cabane centre montagne Villar-Saint-Pancrace, 16 septembre 2023, Villar-Saint-Pancrace.

Visite guidée mine de la cabane 16 et 17 septembre centre montagne sur inscription

Description

seule mine à pouvoir etre visitée sur villard. A la lumière d’une lampe, coiffé d’un casque, vous entrerez dans une véritable galerie pour comprendre les conditions de travails des paysans-mineurs. + explication/Musée sur place

Accès

Grand parking au centre montagne, marche 1h env , prévoir chaussures, eau et veste

centre montagne impasse de l’orée du bois 05100 Villar-Saint-Pancrace Villar-Saint-Pancrace 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492210527 https://www.villard-st-pancrace.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0492210527 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@villard-st-pancrace.com »}] seule mine à pouvoir etre visitée sur villard. A la lumière d’une lampe, coiffé d’un casque, vous entrerez dans une véritable galerie pour comprendre les conditions de travails des paysans-mineurs. + explication/Musée sur place Grand parking au centre montagne, marche 1h env , prévoir chaussures, eau et veste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Centre montagne