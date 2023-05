séjour montagne Alpi Ados Mercantour Vallée des merveilles Août 2023 centre montagne La Gordolasque Azur mercantour nature, 14 août 2023, Belvédère.

séjour montagne Alpi Ados Mercantour Vallée des merveilles Août 2023 14 – 19 août centre montagne La Gordolasque Azur mercantour nature sur inscription

AU COEUR DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR…

Une randonnée itinérante. La traversée du Parc National du Mercantour avec ascension du sommet en fin de séjour.

Tu partiras à la découverte de la faune des Alpes, symbole de la montagne. Tu pourras observer le bouquetin des Alpes réintroduit depuis 1987 avec la coopération du Parco Naturale Alpi Marittime.

Un peu d’histoire et de culture te feront t’évader vers une vocation pastorale, croiser le chemin des vestiges militaires datant de la seconde guerre mondiale. Entre vallée glacière et réchauffement climatique tu pourras te rafraichir les pieds au bord des lacs et admirer le criquet de Sibérie occupant les hauts-massifs, au-dessus de 2000 m.

Ce séjour se déroulera en semi itinérance dans la Haute Vallée des Merveilles, au départ de la Gordolasque.

Deux activités de pleine nature au cœur du Parc du Mercantour seront proposées :

 La randonnée pédestre,

 La randonnée alpine sur site découvert naturel.

La découverte des richesses du patrimoine naturel, historique et culturel se fera essentiellement à pied. La randonnée pédestre est un moyen à part entière pour s’imprégner du territoire. Moment privilégié pour se retrouver entre camarades dans un lieu inconnu pour certain.

Ce séjour vise à emmener 10 à 15 jeunes préadolescents et adolescents, de 13 à 16 ans sur un site naturel préservé et de partager, durant cinq jours, des instants magiques.

Les nuits, repas et petits déjeunés seront assurés par les refuges de montagne. Une nuit à la cabane sera prévue.

centre montagne La Gordolasque Azur mercantour nature centre montagne La Gordolasque 06450 Azur mercantour nature Belvédère 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

séjour itinérant Alpi Ados Mercantour

