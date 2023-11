EXPOSITION | TRÉSORS DE DIPLOMATIE Centre mondial de la paix Verdun, 13 novembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

La nouvelle exposition « Trésors de Diplomatie » vous réserve des découvertes inédites avec les plus somptueux cadeaux offerts à nos Présidents de la République et à nos Premiers Ministres.

Offerts aux Présidents Giscard, Sarkozy, Hollande et Macron et aux Premiers ministres Jospin, Raffarin, et Fillon, ces cadeaux incarnent la volonté de séduction des grandes rencontres internationales, mais également les cultures de chaque pays.

Bijoux, montres de luxe, armes symboles du pouvoir, art traditionnel, objets réalisés à façon, souvenir des grands évènements sportifs, témoignages de grands enjeux internationaux comme l’environnement… ces cadeaux porteurs de symboles et de messages sont avant tout des objets exceptionnels à admirer et une véritable invitation à voyager dans les cultures et les savoir-faire du monde entier.

Une visite surprenante, inoubliable avec plus de 150 cadeaux diplomatiques présentés pour la première fois au public. Une bonne façon de voyager sans aller très loin de chez vous ! Accessible tout public.

Tarifs : Adulte = 5 € / Enfant (6/15 ans) = 3 € / Tarif réduit groupe = 4 € (mini. 20 pers.).. Tout public

Vendredi 2023-11-13 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 3 EUR.

Centre mondial de la paix Place Monseigneur Ginisty

Verdun 55100 Meuse Grand Est



The new « Trésors de Diplomatie » (Treasures of Diplomacy) exhibition features some of the most sumptuous gifts given to our Presidents and Prime Ministers.

Presented to Presidents Giscard, Sarkozy, Hollande and Macron, and to Prime Ministers Jospin, Raffarin and Fillon, these gifts embody not only the seductive appeal of major international meetings, but also the cultures of each country.

Jewelry, luxury watches, weapons symbolic of power, traditional art, custom-made objects, souvenirs of major sporting events, testimonies to major international issues such as the environment? these gifts are above all exceptional objects to admire and a real invitation to travel the world’s cultures and know-how.

A surprising and unforgettable visit, with over 150 diplomatic gifts presented to the public for the first time. A great way to travel without having to go far from home! Accessible to all.

Price : Adult = 5 ? / Child (6/15 yrs) = 3 ? / Reduced group rate = 4 ? (min. 20 pers.).

La nueva exposición « Trésors de Diplomatie » (Tesoros de Diplomacia) presenta algunos de los regalos más suntuosos hechos a nuestros Presidentes y Primeros Ministros.

Entregados a los presidentes Giscard, Sarkozy, Hollande y Macron y a los primeros ministros Jospin, Raffarin y Fillon, estos regalos encarnan la seducción de las grandes reuniones internacionales, pero también las culturas de cada país.

Joyas, relojes de lujo, armas símbolo de poder, arte tradicional, objetos hechos a medida, recuerdos de grandes acontecimientos deportivos, testimonios de grandes temas internacionales como el medio ambiente… estos regalos portadores de símbolos y mensajes son ante todo objetos excepcionales que se pueden admirar y una auténtica invitación a viajar por las culturas y el saber hacer del mundo entero.

Una visita sorprendente e inolvidable, con más de 150 regalos diplomáticos presentados al público por primera vez. Una buena manera de viajar sin tener que alejarse de casa Abierto al público en general.

Precios : Adultos = 5? / Niños (6/15 años) = 3? / Tarifa reducida para grupos = 4? (mín. 20 pers.).

Die neue Ausstellung « Schätze der Diplomatie » bietet Ihnen neue Entdeckungen mit den prächtigsten Geschenken, die unseren Staatspräsidenten und Premierministern überreicht wurden.

Diese Geschenke, die den Präsidenten Giscard, Sarkozy, Hollande und Macron sowie den Premierministern Jospin, Raffarin und Fillon überreicht wurden, verkörpern den Verführungswillen der großen internationalen Treffen, aber auch die Kulturen der einzelnen Länder.

Schmuck, Luxusuhren, Waffen, die Macht symbolisieren, traditionelle Kunst, individuell angefertigte Objekte, Andenken an große Sportereignisse, Zeugnisse großer internationaler Herausforderungen wie der Umwelt… Diese Geschenke mit Symbolen und Botschaften sind vor allem außergewöhnliche Objekte, die es zu bewundern gilt, und eine echte Einladung, die Kulturen und das Know-how der ganzen Welt zu bereisen.

Ein überraschender und unvergesslicher Besuch mit über 150 diplomatischen Geschenken, die zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Eine gute Möglichkeit zu reisen, ohne weit weg von zu Hause zu gehen! Für jedes Publikum zugänglich.

Preise: Erwachsene = 5 ? / Kinder (6/15 Jahre) = 3 ? / Ermäßigter Gruppentarif = 4 ? (min. 20 Pers.).

