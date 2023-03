Venez découvrir les jardins du Centre Mondial de la Paix Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme Verdun Catégories d’Évènement: Meuse

Verdun

Venez découvrir les jardins du Centre Mondial de la Paix Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme, 2 juin 2023, Verdun. Venez découvrir les jardins du Centre Mondial de la Paix 2 – 4 juin Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme La visite vous offre une des plus belles vues sur la ville de Verdun, mais c’est aussi l’occasion de découvrir un parcours citoyen, ainsi qu’un pan du Mur de Berlin. Depuis janvier 2023, un nouveau symbole de l’amitié franco-allemande a trouvé sa place dans les jardins ; il s’agit de la cloche de la paix franco-allemande et européenne, inaugurée officiellement à l’occasion des 60 ans du Traité de l’Elysée. Pour celles et ceux qui seront de passage, vous pourrez profiter de notre opération « Une Rose pour le Palais ». 300 rosiers d’exception seront mis en vente au profit de la rénovation du patrimoine du Palais Épiscopal de Verdun. Ces rosiers ont été sélectionnés pour leur rendu exceptionnel et leur vigueur. La vente s’effectue dans la limite des stocks disponibles. Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme Place Monseigneur Ginisty, Verdun, Meuse, Grand Est Verdun 55100 Meuse Grand Est 03 29 86 55 00 http://www.cmpaix.eu A l’origine, il s’agit d’un jardin à la française, dessiné par Robert de Cotte en 1725, recréé vers 1930. Il offre l’une des plus belles vues sur la ville de Verdun. Aujourd’hui, dénommés « Jardins franco-allemands et européens du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme », ils sont accessibles librement. La visite offre un parcours citoyen avec un pan du Mur de Berlin. L’occasion également de découvrir la cloche de la paix franco-allemande et européenne, inaugurée officiellement à l’occasion des 60 ans du Traité de l’Elysée. Des jardins récréatifs sont dédiés au jeune public durant la saison estivale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Centre Mondial de la Paix

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme Adresse Place Monseigneur Ginisty, Verdun, Meuse, Grand Est Ville Verdun Departement Meuse Lieu Ville Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme Verdun

Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

Venez découvrir les jardins du Centre Mondial de la Paix Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme 2023-06-02 was last modified: by Venez découvrir les jardins du Centre Mondial de la Paix Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme 2 juin 2023 Centre mondial de la paix des libertés et des droits de l'homme Verdun verdun

Verdun Meuse