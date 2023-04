Sports et patrimoine du littoral Centre Mon abris Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Sports et patrimoine du littoral Centre Mon abris, 24 avril 2023, Le Pouliguen. Sports et patrimoine du littoral 24 – 28 avril Centre Mon abris Sur inscription, selon QF Le séjour constituera un espace d™éducation, de responsabilisation, d™autonomisation et de socialisation. Les objectifs que nous définirons en commun permettront à notre public d’exprimer ses attentes et d™en définir les limites. Assurément, la prise en compte de la parole de chaque jeune, dans sa singularité, s™articulera dans cette dimension collective. Les jeunes bénéficieront d™activités telles que du char à voile, de la Voile, des ateliers en lien avec le patrimoine local du Pouliguen afin de les initier au milieu du littoral et aux valeurs de l’Olympisme. De plus, nous souhaitons favoriser un accès à la culture, avec des thématiques spécifiques et des ateliers pour découvrir et apprendre.

Nous mettons en place des activités dites « apprenantes ». Ce sont des activités qui permettent aux jeunes de développer des méthodologies d™apprentissages ou de développer des compétences transférables dans le milieu scolaire. Centre Mon abris 9 Av. André Antoine, Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique 44510 [{« type »: « phone », « value »: « 0247572956 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjcdamboise.fr »}, {« type »: « email », « value »: « ludivine@mjcdamboise.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T08:00:00+02:00 – 2023-04-24T23:59:00+02:00

2023-04-28T08:00:00+02:00 – 2023-04-28T18:00:00+02:00 mer voile

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre Mon abris Adresse 9 Av. André Antoine, Ville Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique Age min 11 Age max 16 Lieu Ville Centre Mon abris Le Pouliguen

Centre Mon abris Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pouliguen/

Sports et patrimoine du littoral Centre Mon abris 2023-04-24 was last modified: by Sports et patrimoine du littoral Centre Mon abris Centre Mon abris 24 avril 2023 Centre Mon abris Le Pouliguen Le Pouliguen

Le Pouliguen Loire-Atlantique