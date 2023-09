MERCREDIS DES GALIBOTS Centre Minier Faymoreau, 25 octobre 2023, Faymoreau.

Faymoreau,Vendée

Le rendez-vous des 7-12 ans, chaque mercredi des vacances !.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:30:00. .

Centre Minier La cour

Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire



The meeting place for 7-12 year olds, every Wednesday during the vacations!

El lugar de encuentro para los niños de 7 a 12 años, ¡todos los miércoles durante las vacaciones!

Der Treffpunkt für 7- bis 12-Jährige, jeden Mittwoch in den Ferien!

Mise à jour le 2023-09-23 par Vendée Expansion