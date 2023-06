Faymoreau… c’était les corons ! Centre minier Faymoreau, 16 septembre 2023, Faymoreau.

Prolongez votre visite en parcourant les corons de cet ancien village minier et laissez-vous raconter l’histoire de la petite cité minière de Faymoreau.

Centre minier La cour, 85240 Faymoreau Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire 02 51 00 48 48 http://www.centreminier-vendee.fr http://www.facebook.com/CentreMinierDeFaymoreau Laissez-vous accompagner sur les traces des mineurs. Abel, Bautista, Jules, Louis, René, Stanislas, Victor… Tous sont venus travailler dans le bassin minier de Faymoreau dès 1827 pour extraire le charbon, or noir de l’époque. Pendant 130 années, ces hommes d’ici et d’ailleurs, ont rythmé la vie de la petite cité ouvrière jusqu’en 1958, année de la fermeture des mines. Soixante ans plus tard… Poussez les portes du nouveau musée… De la salle des pendus au « fond » de la mine reconstituée puis au « jour », revivez l’aventure industrielle et humaine des ouvriers de la région, découvrez la grande histoire du charbon de ses origines à aujourd’hui et l’exposition temporaire « EMPREINTES DU CHARBON, les petites mines de France se souviennent », photographies de Pascal Baudry. VIS TA MINE pour les 3-12 ans.

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Centre Minier de Faymoreau