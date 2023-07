ATELIER LEGOS® Centre Minier de Faymoreau Faymoreau, 12 juillet 2023, Faymoreau.

Faymoreau,Vendée

A partir de 6 ans, sur le thème de la liberté.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 18:00:00. .

Centre Minier de Faymoreau

Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire



For ages 6 and up, on the theme of freedom

A partir de los 6 años, sobre el tema de la libertad

Ab 6 Jahren, zum Thema Freiheit

Mise à jour le 2023-07-01 par Vendée Expansion