Le musée et l’exposition MINE ET UNE BRIQUES LEGO® La suite Centre minier de Faymoreau, 13 mai 2023, Faymoreau. Le musée et l’exposition MINE ET UNE BRIQUES LEGO® La suite 13 et 14 mai Centre minier de Faymoreau À la lampe frontale*, explorez le musée et la nouvelle exposition MINE ET UNE BRIQUES LEGO® LA SUITE, conçue et réalisée par BrickEvent ! Au fil de la visite, laissez-vous surprendre par les créations de verre réalisées par les élèves de 4e du collège Sainte Ursule à Luçon, dans le cadre de l’opération « La classe, l’oeuvre ». Centre minier de Faymoreau La cour, 85240 Faymoreau, Vendée, Pays de la Loire, France Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire 02 51 00 48 48 http://www.centreminier-vendee.fr http://www.facebook.com/CentreMinierDeFaymoreau Un voyage toujours plus étonnant au pays des gueules noires de Vendée et des Deux-Sèvres ! Ouvrez les portes du nouveau musée pour revivre l’aventure humaine et industrielle des mineurs de la région. Parcourez les corons de la cité ouvrière et laissez-vous surprendre par les vitraux de Carmelo Zagari. Sans oublier… expositions, activités en famille et pour les enfants, événements… Prendre la direction « Faymoreau – Centre Minier » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

