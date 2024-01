Conférence d’Olivier BONNASSIES : Les preuves de l’existence de Dieu et la vérité de la foi chrétienne Centre Mère Teresa Chalon-sur-Saône, mardi 6 février 2024.

Conférence d’Olivier BONNASSIES : Les preuves de l’existence de Dieu et la vérité de la foi chrétienne Olivier BONNASSIES donnera une conférence à 20h au centre Mère Térésa à Chalon (71) sur « Les preuves de l’existence de Dieu et la vérité de la foi chrétienne ». Mardi 6 février, 20h00 Centre Mère Teresa Entrée libre – Inscription via ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF9_6tNj3gciSCVSczzRUD-IHRlkva_s-ajbQ_vk8icp07cQ/viewform?usp=sf_link

Centre Mère Teresa 1 passage Milon 71100 Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF9_6tNj3gciSCVSczzRUD-IHRlkva_s-ajbQ_vk8icp07cQ/viewform?fbclid=IwAR2oBgsBmWG7St-4zfEOt6ojygyb9R8S67SMalwaZvYzRInG68rSWHrDwSQ »}]

