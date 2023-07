Projection gratuite Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Projection gratuite Samedi 16 septembre, 16h00 Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle Entrée libre

« One more jump » (encore un saut) par Emanuele GEROSA.

L’histoire d’un athlète professionnel de parkour qui a réussi à s’échapper de Gaza en parallèle de son ami qui y vit toujours et y entraîne de jeunes athlètes pour qui le sport reste le seul espoir au milieu du conflit. Faut-il partir ou rester ? Le fil rouge de ce récit est le dépassement personnel.

Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle 58 Cr Belsunce 13001 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

cmca onemorejump