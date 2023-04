Exposition de l’association Les petites mains Centre médico social Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Exposition de l’association Les petites mains Centre médico social, 22 avril 2023, Chatillon-sur-loire. Exposition de l’association Les petites mains 22 – 29 avril Centre médico social L’association les petites mains présente son exposition de printemps au centre médico-social à Châtillon-sur-Loire du 22 avril au 29 avril. Les créations du club seront ainsi exposées au public. Centre médico social 1 Rue de la Boyaudière, Centre médico-social, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 20 44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A33M pixabay

