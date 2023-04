Exposition d’Art franco-allemande Centre Maurice Genevoix, salle Raboliot Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Exposition d’Art franco-allemande Centre Maurice Genevoix, salle Raboliot, 20 mai 2023, Chécy. Exposition d’Art franco-allemande Samedi 20 mai, 09h30 Centre Maurice Genevoix, salle Raboliot Entrée libre Dans le cadre de la rencontre de jumelage entre Chécy et Ilvesheim à l’ascension, Daniel Charriot (artiste cacien) ainsi que Claudia Fritsche et Dagmar Klopsch exposent quelques unes de leurs oeuvres le samedi 20 mai. Centre Maurice Genevoix, salle Raboliot 45 avenue de la Paix en Algérie Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

