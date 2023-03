Vivre en culture ! Centre Maternel d’Alençon, 21 mars 2023, Alençon.

Vivre en culture ! 21 – 24 mars Centre Maternel d’Alençon

J’ai créé l’histoire « POP » pour voyager aux travers des couleurs, des sons et des émotions. J’ai utilisé les 4 planches pédagogiques, illustrant les couleurs, proposées dans le kit, certaines pages du Kamishibaï de « la couleur des émotions » d’Anna Llenas, des sons de moyens de transport ainsi que des musiques de Vivaldi, Chopin, Bach et Tchaïkovski pour illustrer la colère, la tristesse, la sérénité et la joie. Puis, j’inviterai mes convives à venir danser la joie avec la chanson du livre de Jane Cabrera « Quand tu es content… ». J’ai emprunté les œuvres de divers auteurs pour réaliser ce Kamishibaï, et oui c’est à plusieurs qu’on réalise les plus belles choses ;)

L’atelier des bulles de savon permettra aux grands de créer des bulles de savon en soufflant avec leur bouche ou à l’aide d’un ventilateur pour ceux qui n’auraient pas encore cette maîtrise mais également pour plus de voltige, les plus petits pourront admirer les bulles virevolter en tous sens. J’ai également fait imprimer sur un morceau de bâche le poster babille en 1,30m x 2m pour suivre le chemin du jardin en imitant les animaux et créer des chenilles de bulles de savon en arrivant sur le « Blop » du tuyau.

Centre Maternel d’Alençon 109 place du Champ du Alençon 61000 Orne Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T09:30:00+01:00 – 2023-03-21T10:15:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T10:15:00+01:00