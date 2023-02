Le Décameron Centre Marius Staquet, 10 mai 2023, Mouscron.

Le Décameron 10 et 11 mai Centre Marius Staquet

Réservations en ligne ou par mail resa@lavirgule.com

Dans un spectacle composé de cinq contes et joué par huit comédiens, Dominique Serron propose de redécouvrir Le Décaméron, œuvre médiévale majeure, pilier de la littérature européenne et humaniste.

Centre Marius Staquet 10 PLACE CHARLES DE GAULLE 7700 Moeskroen, Belgique Mouscron Mouscron 7700 Tournai-Mouscron Hainaut

En 1348, alors que la mortifère pestilence ravage Florence, 10 jeunes gens se réunissent dans une église et se posent la question de leur juste place. Après avoir tergiversé par culpabilité et affectation, ils décident de se sauver de l’épidémie, de quitter Florence pour s’isoler en campagne Toscane. Pendant dix jours, ces jeunes femmes et jeunes hommes se livreront à un délectable procédé : fuir, se « protéger » symboliquement et se divertir du chagrin. Ils mangent, boivent, se promènent, dansent, chantent et surtout se racontent des histoires. Assis dans l’herbe verte, chacun s’adonnera successivement au plaisir de conter, soumis à la demande de l’un d’entre eux, tour à tour, Roi ou Reine d’une journée. Les fables contées métamorphosent les narrateurs, donnent corps à leurs désirs et les « immunisent » de cette peste dont ils ne craindront plus les douleurs.

« Cette version scénique du Décaméron avoue pleinement la fonction de la narration théâtralisée. Elle privilégie la place de l’interprète dans le théâtre de texte contemporain et offre aux artistes des morceaux de virtuosité théâtrale, des flots de paroles jubilatoires. Une adresse directe aux spectateurs se transforme, par des jeux de procédés dramatiques, en séquences dialoguées. Parfois, ce sont les personnages des récits qui racontent ce qui leur est arrivé. Nous tentons de focaliser l’intention dramaturgique sur ce que nos histoires peuvent produire sur les humains, ce qu’elles génèrent, les questions qu’elles posent, les émotions, les peurs, les rires qu’elles entraînent, les désirs qu’elles suscitent et les réponses qu’elles apportent. Une sorte de grande lessive émotionnelle où l’inconscient se libère de ses résidus intimes, en toute sécurité et ce, avec joie, fantaisie et authenticité. Notre adaptation comporte aussi un volet musical et entend renouer avec un répertoire de variétés, qui équivaut, pour nous, à l’ancrage populaire des contes d’antan choisis par Boccace. Nous fredonnons ensemble, le temps d’éveiller un souvenir, pour nous rassembler et relier les fictions à l’ordinaire mythifié de nos vies : Gainsbourg, Piaf, Stromae, Brassens, Camille, Brel, Baschung, Goldman, Hardy, Zazie, Souchon, Renaud, Biolay… »

Dominique Serron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T20:00:00+02:00

2023-05-11T21:30:00+02:00